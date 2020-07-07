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Рябков заявил, что Россия утратила доверие к договороспособности США

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12:05   7 Июля 2020
Весь мир

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к договороспособности США

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к договороспособности США

Россия утратила доверие к Соединенным Штатам Америки и больше не видит в Вашингтоне договороспособного партнера. Нужно начать работать над восстановлением доверия.

Об этом, комментируя переговоры стран-участниц Договора по открытому небу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, слова которого приводит газета «Известия».

В последнее время американская сторона все чаще расторгает заключенные ранее международные договоры и отказывается выполнять взятые на себя обязательства, напомнил он.

«Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту, и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — заявил дипломат, отметив, что восстанавливать утраченное доверие придется малыми шагами.

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к договороспособности США

Напомним, 21 мая текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из международного многостороннего Договора по открытому небу, разрешающего свободные полеты невооруженных иностранных самолетов в воздушном пространстве стран-участниц. Затем в Госдепартаменте США уточнили, что решение главы государства вступит в силу спустя шесть месяцев, после того, как о нем было объявлено.

В ходе прошедшей ранее конференции по ДОН, как сообщил Сергей Рябков, Москве и Вашингтону не удалось сблизить свои позиции по данному вопросу.

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Автор: Александр Люблинский
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