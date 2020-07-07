Рябков заявил, что Россия утратила доверие к договороспособности США

Россия утратила доверие к Соединенным Штатам Америки и больше не видит в Вашингтоне договороспособного партнера. Нужно начать работать над восстановлением доверия.

Об этом, комментируя переговоры стран-участниц Договора по открытому небу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, слова которого приводит газета «Известия».

В последнее время американская сторона все чаще расторгает заключенные ранее международные договоры и отказывается выполнять взятые на себя обязательства, напомнил он.

«Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту, и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — заявил дипломат, отметив, что восстанавливать утраченное доверие придется малыми шагами.

Напомним, 21 мая текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из международного многостороннего Договора по открытому небу, разрешающего свободные полеты невооруженных иностранных самолетов в воздушном пространстве стран-участниц. Затем в Госдепартаменте США уточнили, что решение главы государства вступит в силу спустя шесть месяцев, после того, как о нем было объявлено.

В ходе прошедшей ранее конференции по ДОН, как сообщил Сергей Рябков, Москве и Вашингтону не удалось сблизить свои позиции по данному вопросу.