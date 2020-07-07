Только плохие новости, или Почему СМИ США лидируют по числу негатива о COVID-19 в РФ

Эксперты «России сегодня» проанализировали более 4000 публикаций в западных и китайских СМИ о ситуации с коронавирусом в России с середины апреля до середины июня. Выяснилось, что лидером по числу негативных материалов стали американские СМИ: 58 процентов материалов (позитивных новостей всего четыре процента).

Немного отстают от Штатов Германия и Великобритания. Позитивных публикаций о борьбе с коронавирусом в РФ там еще меньше — по одному проценту, критических статей — 44 и 38 процентов соответственно.

Китайские медиа, в отличие от американских, немецких и британских коллег, информировали о пандемии в России в нейтральном или позитивном ключе. Ни одной негативной статьи в СМИ КНР нет, отмечают эксперты.

«Во Франции много нейтральных новостей и пять процентов позитива, а в Италии почти десять процентов позитивной тональности в отношении коронавируса в России. Итальянские СМИ взаимно ответили на "Из России с любовью"», — отмечается в исследовании.

Политолог Владимир Брутер считает, что не стоит искать логическое объяснение большого количества критических публикаций в американских СМИ, потому что в США вообще не пишут о России хорошо.

«Для них постановка плохих новостей о России на автомат — хотя мне очень нравится слово "фейкомат" — будет иметь место всегда. Для них Россия является неким абсолютным символом, который должен поставлять им плохие новости», — рассказал Брутер корреспонденту «Политики Сегодня».

В конструировании собственного образа Штаты отталкиваются от «плохой» России, объясняет политолог. Для Вашингтона это способ отразить в медийном пространстве национальную идентичность своей страны.

«Россия для них — это плохо, они для себя — хорошо. Так было всегда, так есть и всегда будет. Нас это не должно удивлять, — пояснил Брутер. — Они вбрасывают внешнего врага в публичное пространство, постоянно пытаются заставить тех, кто следит за СМИ, считать, то оно так есть и никак иначе быть не может».

Об использовании Штатами медийного образа РФ в качестве «внешнего врага» рассказывал ПС и ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он объяснил такую медиаполитику попытками отвлечь собственных граждан и политические элиты от внутренних проблем в США: расовых протестов, пандемии (Америка сегодня на первом месте в мире по числу заболевших COVID-19 — 2 936 077 случаев, умерли более 130 тысяч человек), экономического кризиса, вплоть до разногласий между союзниками по геополитическим вопросам.