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ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят, ожидает ли мир вторая волна COVID-19

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят, ожидает ли мир вторая волна COVID-19

 Завершено расследование двух дел о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"

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11:08   7 Июля 2020
Политика

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят, ожидает ли мир вторая волна COVID-19

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят, ожидает ли мир вторая волна COVID-19

Прямой эфир на тему "Ожидать ли миру второй волны коронавируса?" проведет редакция ФАН и Медиагруппа "Патриот" 7 июля в 14:00.

Россия и другие страны мира продолжают выходить из коронавирусных ограничений. Начали открываться кафе, рестораны, пляжи и парки. Люди во всем мире выходят из режима самоизоляции, потихоньку забывая о ношении средств индивидуальной защиты. Однако разработка вакцины от коронавирусной инфекции до сих пор не завершена. Ряд специалистов предсказывают вторую волну COVID-19.

В рамках эфира ФАН обсудит, ожидает ли мир вторая волна коронавирусной инфекции, возможное введение новых ограничений, закрытие границ между странами, а также резкий рост количества новых заболевших.

Интересующие вопросы можно задать на сайте ФАН или в комментариях во время трансляции. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

Телеканал "360" сообщал о главных событиях на 7 июля, связанных с COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#россия #фан #коронавирус

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