Комитет молодежных ассоциаций Ливии подвел итоги крупного антитурецкого митинга

Многотысячная демонстрация протеста против вторжения Турции и наемников из Сирии в Ливию состоялся в Бенгази 5 июля. Комитет молодежных ассоциаций Ливии выпустил заявление по итогам митинга.

Собрание тысяч ливийцев в Бенгази - это реакция на вторжение Турции, которая пытается вернуть Ливию в эпоху османского колониализма. В заявлении комитета перечислены требования демонстрантов, в том числе вывод турецких войск и наемников с территории Ливии, децентрализация власти и справедливое разделение доходов между ливийцами. Также демонстранты выразили поддержку Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, передает Федеральное агентство новостей.

В заявлении изложен призыв к совместному оборонному соглашению между арабскими государствами. Комитет оценил позицию египетского народа и решение президента Египта поддержать Ливию. В ходе демонстрации было принято решение направить народные делегации в дружественные государства и международные организации для защиты своей позиции и установления дипломатических контактов.

Ливийцы выразили согласие на любое приемлемое и долговременное решение. Однако гарантией успешного диалога является изгнание турецких войск, разоружение банд боевиков, а также восстановление государственного суверенитета Ливии.