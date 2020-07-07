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11:06   7 Июля 2020
Общество

Комитет молодежных ассоциаций Ливии подвел итоги крупного антитурецкого митинга

Комитет молодежных ассоциаций Ливии подвел итоги крупного антитурецкого митинга

Многотысячная демонстрация протеста против вторжения Турции и наемников из Сирии в Ливию состоялся в Бенгази 5 июля. Комитет молодежных ассоциаций Ливии выпустил заявление по итогам митинга.

Собрание тысяч ливийцев в Бенгази - это реакция на вторжение Турции, которая пытается вернуть Ливию в эпоху османского колониализма. В заявлении комитета перечислены требования демонстрантов, в том числе вывод турецких войск и наемников с территории Ливии, децентрализация власти и справедливое разделение доходов между ливийцами. Также демонстранты выразили поддержку Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, передает Федеральное агентство новостей.

В заявлении изложен призыв к совместному оборонному соглашению между арабскими государствами. Комитет оценил позицию египетского народа и решение президента Египта поддержать Ливию. В ходе демонстрации было принято решение направить народные делегации в дружественные государства и международные организации для защиты своей позиции и установления дипломатических контактов.

Ливийцы выразили согласие на любое приемлемое и долговременное решение. Однако гарантией успешного диалога является изгнание турецких войск, разоружение банд боевиков, а также восстановление государственного суверенитета Ливии.

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Автор: Яна Либерман
#демонстрация #митинг #ливия #бенгази

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