Завершено расследование двух дел о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"

Расследование по ряду первых дел по реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк онлайн" подошло к завершению. Об этом информировал Следственный комитет Российской Федерации.

Стало известно о том, что 19-летний житель Перми Даниил Симанов, в отношении которого было заведено расследование уголовного дела, при помощи приложений в соцсети отправил на сайт "Банк Памяти" фото изменника родины генерала Андрея Власова. Также установлен факт того, что 4 мая 2020 года 23-летний житель Ульяновска Вячеслав Круглов разместил на сайте "Банк памяти" заявку с прикрепленной фотографией главы фашистской Германии Адольфа Гитлера, чтобы ее продемонстрировали во время акции "Бессмертного полка онлайн". СК установил мотивы действий молодых людей. Так, Симанов сделал это для оправдания предательства Власова, а Круглов сделал это "ради злой шутки". Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Ранее член Общественной палаты России Илья Ремесло выразил возмущение фактом того, что правоохранительные органы страны не реагируют оперативно на нарушения со стороны скандального блогера Алексея Навального. Об этом информирует ФАН.