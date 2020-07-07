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 Завершено расследование двух дел о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"

Завершено расследование двух дел о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"
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10:35   7 Июля 2020
Общество

В России зафиксировали 6368 новых случаев коронавируса

В России зафиксировали 6368 новых случаев коронавируса

Еще 6368 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа выявили на территории 82 регионов РФ, передает пресс-центр оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Накануне медики диагностировали китайский вирус 6611 гражданам страны. Теперь общее количество подхвативших коронавирус, включая обновленные данные на 7 июля, равняется 694 230.

За последние сутки с выявленным заболеванием ушли из жизни 198 пациентов, всего количество летальных исходов за время пандемии достигло отметки в 10 494 человек, передают в оперштабе.

Всего успешно прошли лечение от вируса 463 880, из них 9551 пациент выписался из медицинских учреждений за прошедшие сутки.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #коронавирус

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