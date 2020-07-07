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 Завершено расследование двух дел о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"

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10:32   7 Июля 2020
Происшествия

Бюджет более половины россиян не изменился во время пандемии

Бюджет более половины россиян не изменился во время пандемии

Опрос СК "Росгосстрах Жизнь" показал отсутствие изменений в доходах россиян во время пандемии коронавируса. Исследование состоялось в июне, в нем приняли участие 1, тыс. граждан России в возрасте старше 18 лет.

Несмотря на введенные ограничения из-за ситуации с коронавирусом, доходы 50,3% опрошенных остались без изменений. Сокращение в бюджете подтвердили 19,7% респондентов. Меньшая группа в 16,5% рассказала о финансовых затруднениях из-за введенного режима самоизоляции.

Данные были получены в ходе телефонного опроса, все респонденты были совершеннолетними.

Доля россиян с окладом меньше 15 тыс. рублей во время самоизоляции выросла до 44,6%. В феврале эти показатели были равны 38,1%. Незначительно повысились доходы тех, что зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц с 1,8% до 2,1%.

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Автор: Ирина Большунова
#россияне #доходы #статистика #пандемия

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