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 Завершено расследование двух дел о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"

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10:20   7 Июля 2020
Политика

Правительство РФ поддержало запрет на двойное гражданство российских послов

Правительство РФ поддержало запрет на двойное гражданство российских послов

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила закон, который запрещает российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Сообщается, что изменения определены предложениями о внесении поправок в Конституцию РФ. Согласно им, у отдельных категорий должностных лиц не должно быть двойного гражданства или каких-либо документов, подтверждающих право на постоянное проживание в другом государстве, сообщает РИА Новости.

Ранее глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в Государственную думу проект, по которому российским послом в другой стране или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, у которого есть иностранное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве.

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Автор: Василий Пименов
#гражданство #конституция #кабмин рф

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