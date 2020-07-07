Правительство РФ поддержало запрет на двойное гражданство российских послов

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила закон, который запрещает российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Сообщается, что изменения определены предложениями о внесении поправок в Конституцию РФ. Согласно им, у отдельных категорий должностных лиц не должно быть двойного гражданства или каких-либо документов, подтверждающих право на постоянное проживание в другом государстве, сообщает РИА Новости.

Ранее глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в Государственную думу проект, по которому российским послом в другой стране или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, у которого есть иностранное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве.