СМИ: советника главы Роскосмоса задержали в Москве

Советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в государственной измене, из-за чего он был задержан 7 июля в Москве, пишут СМИ.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко не стал комментировать ситуацию журналистам "Говорит Москва". Впервые информация о задержании Сафронова появилась в Telegram-канале Life Shot. Он занимает пост советника главы госкорпорации всего около двух месяцев. Сафронов курировал некоторые специальные программы, занимался построением информационной политики Роскосмоса и входящих в него организаций.