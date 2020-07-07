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 Роскосмос подтвердил задержание советника главы корпорации

Роскосмос подтвердил задержание советника главы корпорации
ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят, ожидает ли мир вторая волна COVID-19

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 Завершено расследование двух дел о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"

Завершено расследование двух дел о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"
Калифорнийский бизнес вновь закрылся

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10:15   7 Июля 2020
Происшествия

СМИ: советника главы Роскосмоса задержали в Москве

СМИ: советника главы Роскосмоса задержали в Москве

Советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в государственной измене, из-за чего он был задержан 7 июля в Москве, пишут СМИ.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко не стал комментировать ситуацию журналистам "Говорит Москва". Впервые информация о задержании Сафронова появилась в Telegram-канале Life Shot. Он занимает пост советника главы госкорпорации всего около двух месяцев. Сафронов курировал некоторые специальные программы, занимался построением информационной политики Роскосмоса и входящих в него организаций.

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Автор: Кристина Мокроусова
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