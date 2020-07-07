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 Помпео заявил о возможном запрете соцсети TikTok на территории США

Помпео заявил о возможном запрете соцсети TikTok на территории США
10:01   7 Июля 2020
Политика

Госсекретарь США Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры

Госсекретарь США Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры

Обвинения в адрес правительства КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла" сделал госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео указал, что Коммунистическая партия КНР продолжает разрушать свободный Гонконг. По словам госсекретаря, едва "высохли чернила" на репрессивном законе о нацбезопасности, как местные власти в "духе Оруэлла" создали центральное управление национальной безопасности. Помимо этого, из свободного доступа удаляются книги, в которых содержится критика в адрес КПК, а также начал действовать запрет на политические лозунги, пишет РИА Новости.

По мнению Помпео, до настоящего времени Гонконг процветал, поскольку там "допускали свободное мышление и свободу слова". Он подчеркнул, что правительство США осуждает невыполнение властями КНР обязательств по совместной китайско-британской декларации.

Джордж Оруэлл — британский писатель, известный своими произведениями, в которых подвергал жесткой критике тоталитаризм. Одним из самых известных его творений является роман-антиутопия "1984".

Телеканал "360" сообщает, что приложение TikTok перестанет работать на территории Гонконга. Соответствующее решение связано с принятием закона о нацбезопасности.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #кнр #гонконг #помпео

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