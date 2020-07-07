Японский экономист отметил устойчивость российской экономики к кризису

Экономика России обладает преимуществами не только в нефтегазовой сфере, но и в других отраслях, и вызванный пандемией кризис оказался для нее не таким уж страшным. Такую точку зрения выразил японский экономист Юсукэ Оцубо.

Эксперт отметил, что несмотря на прогнозы, российской экономике не был нанесен мощный удар. По словам Оцубо, вызванный пандемией экономический кризис показал, что Россия обладает эффективными технологиями по преодолению сложных ситуаций. Власти РФ обладают множеством мер по поддержке экономики, добавил экономист, его слова передает издание JB Press.

Оцубо также подчеркнул, что преодолеть экономические последствия пандемии России, в частности, помог взятый в 2014 году курс на импортозамещение, ставший ответом на санкции западных стран.