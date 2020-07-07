Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соратники Прилепина предложили присоединить Донбасс и Приднестровье к РФ путем референдума

Соратники Прилепина предложили присоединить Донбасс и Приднестровье к РФ путем референдума

 Минкомсвязь протестирует систему отслеживания геопозиции россиян с коронавирусом

Минкомсвязь протестирует систему отслеживания геопозиции россиян с коронавирусом
Госсекретарь США Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры

Госсекретарь США Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры

 Японский экономист отметил устойчивость российской экономики к кризису

Японский экономист отметил устойчивость российской экономики к кризису
Калифорнийский бизнес вновь закрылся

Калифорнийский бизнес вновь закрылся

 Помпео заявил о возможном запрете соцсети TikTok на территории США

Помпео заявил о возможном запрете соцсети TikTok на территории США
Соратники Прилепина предложили присоединить Донбасс и Приднестровье к РФ путем референдума

Соратники Прилепина предложили присоединить Донбасс и Приднестровье к РФ путем референдума

 Минкомсвязь протестирует систему отслеживания геопозиции россиян с коронавирусом

Минкомсвязь протестирует систему отслеживания геопозиции россиян с коронавирусом
Госсекретарь США Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры

Госсекретарь США Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры

 Японский экономист отметил устойчивость российской экономики к кризису

Японский экономист отметил устойчивость российской экономики к кризису
Калифорнийский бизнес вновь закрылся

Калифорнийский бизнес вновь закрылся

 Помпео заявил о возможном запрете соцсети TikTok на территории США

Помпео заявил о возможном запрете соцсети TikTok на территории США
9:45   7 Июля 2020
Происшествия

Обыски у подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир" проходят в Крыму

Обыски у подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир" проходят в Крыму

Правоохранители проводят обыски в Крыму по делу запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Подозреваемый доставлен после обысков в Симферополь, сообщил изданию ТАСС его адвокат Ислям Велиляев. Обыски прошли 7 июля, в каких районах полуострова, не уточняется.

Велиляев рассказал, что ему неизвестна информация о том, где проходят обыски.

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 20 членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" весной 2019 года. Также трое подозреваемых задержаны в Ростове-на-Дону при попытке уехать на Украину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#крым #хизб ут-тахрир #террористическая организация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...