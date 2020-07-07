Обыски у подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир" проходят в Крыму

Правоохранители проводят обыски в Крыму по делу запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Подозреваемый доставлен после обысков в Симферополь, сообщил изданию ТАСС его адвокат Ислям Велиляев. Обыски прошли 7 июля, в каких районах полуострова, не уточняется.

Велиляев рассказал, что ему неизвестна информация о том, где проходят обыски.

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 20 членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" весной 2019 года. Также трое подозреваемых задержаны в Ростове-на-Дону при попытке уехать на Украину.