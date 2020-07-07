Генсек ООН рассказал о двух сценариях для мира по выходу из пандемии COVID-19

Два вероятных сценария развития событий в мире в связи с пандемией COVID-19 озвучил генсек ООН Антониу Гутерреш в статье для Aftonbladet.

Гутерреш заявил, что существует пессимистический и оптимистический прогноз. Согласно благоприятному сценарию, все страны успешно смогут справиться с текущей эпидемиологической ситуацией, а в течение девяти месяцев разработка вакцины от COVID-19 будет завершена и станет доступна всем. При таком развитии событий экономика будет постепенно восстанавливаться.

В случае воплощения худшего сценария распространение коронавируса по всему миру продолжится, что негативно скажется на развивающихся странах. Вакцину в таком случае смогут получить лишь наиболее развитые государства.

В заключение генсек ООН подчеркнул, что пока неясно, к какому сценарию движется мир.

Ранее японский финансист рассказал, почему российская экономика выдержала пандемию коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "360".