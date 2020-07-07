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 Минкомсвязь протестирует систему отслеживания геопозиции россиян с коронавирусом

Минкомсвязь протестирует систему отслеживания геопозиции россиян с коронавирусом
Госсекретарь США Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры

Госсекретарь США Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры

 Японский экономист отметил устойчивость российской экономики к кризису

Японский экономист отметил устойчивость российской экономики к кризису
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9:42   7 Июля 2020
Экономика

Программа льготного автокредитования запущена в России 7 июля

Программа льготного автокредитования запущена в России 7 июля

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала от правительства принятия рядя программ для поддержки населения. Сегодня, 7 июля, начала работать программа льготного автокредитования для медиков, семей с детьми и участников программ трейд-ин.

Право на скидку в размере 10% на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 миллиона рублей получат с сегодняшнего дня получили медики, семьи с детьми и участники программ трейд-ин, а жители Дальнего Востока и покупатели электромобилей получат скидку в 25% от цены машины. Как сообщают "Известия", всего Правительство РФ выделило 22,5 миллиарда рублей на финансирование льготного автокредитования. Программа распространяется только на новые автомобили.

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Автор: Василий Пименов
#правительство рф #автокредит

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