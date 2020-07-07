Программа льготного автокредитования запущена в России 7 июля

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала от правительства принятия рядя программ для поддержки населения. Сегодня, 7 июля, начала работать программа льготного автокредитования для медиков, семей с детьми и участников программ трейд-ин.

Право на скидку в размере 10% на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 миллиона рублей получат с сегодняшнего дня получили медики, семьи с детьми и участники программ трейд-ин, а жители Дальнего Востока и покупатели электромобилей получат скидку в 25% от цены машины. Как сообщают "Известия", всего Правительство РФ выделило 22,5 миллиарда рублей на финансирование льготного автокредитования. Программа распространяется только на новые автомобили.