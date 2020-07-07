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Госсекретарь США Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры

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9:31   7 Июля 2020
Экономика

Нефть Brent подешевела после роста в понедельник

Нефть Brent подешевела после роста в понедельник

Стоимость топлива вновь снижается на торгах 7 июля на фоне опасений по поводу возникновения второй волны коронавируса в ряде стран, согласно данным лондонской биржи ICE Futures.

Сентябрьские фьючерсы марки Brent подешевели на 0,39% и теперь стоят 42,93 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на WTI снизилась до 40,45 доллара за баррель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX).

Нефтяные котировки рухнули после распада сделки ОПЕК+ в начале марта. Пандемия коронавируса стала причиной дальнейшего падения цен на сырье. Новые договоренности по сокращению добычи топлива должны стабилизировать ситуацию на рынке черного золота.

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Автор: Борис Нестеров
#нефть #цены #brent

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