Нефть Brent подешевела после роста в понедельник

Стоимость топлива вновь снижается на торгах 7 июля на фоне опасений по поводу возникновения второй волны коронавируса в ряде стран, согласно данным лондонской биржи ICE Futures.

Сентябрьские фьючерсы марки Brent подешевели на 0,39% и теперь стоят 42,93 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на WTI снизилась до 40,45 доллара за баррель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX).

Нефтяные котировки рухнули после распада сделки ОПЕК+ в начале марта. Пандемия коронавируса стала причиной дальнейшего падения цен на сырье. Новые договоренности по сокращению добычи топлива должны стабилизировать ситуацию на рынке черного золота.