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9:43   7 Июля 2020
Экономика

Калифорнийский бизнес вновь закрылся

Калифорнийский бизнес вновь закрылся

7 июля бизнес в американском штате Калифорния вновь перестанет функционировать. Об этом «Политике сегодня» рассказал владелец русского ресторана «Пушкин» Айк Газарян, команда которого ранее прославилась в социальных сетях.

Как отметил бизнесмен, его ресторан оказался под угрозой. Сперва экономический ущерб нанесли погромы после смерти Джорджа Флойда, а теперь — новая волна коронавируса. О закрытии распорядился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, он написал об этом в Твиттер:

«Случаи COVID-19 продолжают распространяться с угрожающей скоростью в некоторых округах», — пояснил глава штата причину.

Рестораны и бары в Калифорнии работали меньше месяца — их открыли 12 июня. По данным на 7 июля, в Штатах зафиксировано 3,04 миллиона случаев заражения и 132 тысячи смертей за все время пандемии. На данный момент в активной фазе болезни находятся более 1,5 миллиона людей, 15 тысяч из которых — в критическом состоянии.

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Автор: Анна Манц
#сша #бизнес #коронавирус

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