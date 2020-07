Калифорнийский бизнес вновь закрылся

7 июля бизнес в американском штате Калифорния вновь перестанет функционировать. Об этом «Политике сегодня» рассказал владелец русского ресторана «Пушкин» Айк Газарян, команда которого ранее прославилась в социальных сетях.

Как отметил бизнесмен, его ресторан оказался под угрозой. Сперва экономический ущерб нанесли погромы после смерти Джорджа Флойда, а теперь — новая волна коронавируса. О закрытии распорядился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, он написал об этом в Твиттер:

NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates in some CA counties. CA is now asking Colusa, Madera, Marin, Merced, Monterey & San Diego to close indoor operations for: -Restaurants -Wineries -Movie theaters -Zoos, museums -Cardrooms Bars must close ALL operations.