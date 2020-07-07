Помпео заявил о возможном запрете соцсети TikTok на территории США

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность блокировки китайской социальной сети TikTok на территории своего государства, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом Помпео рассказал во время прямого эфира на телеканале Fox News, сообщает ТАСС.

Телеведущая спросила Помпео, могут ли американские власти запретить работу китайских приложений, как это сделала Индия, в частности TikTok. Госсек США ответил, что в стране к этому вопросу относятся крайне серьезно, поэтому, конечно, блокировка рассматривается.

Помпео добавил, что касательно китайских соцсетей, которые установлены на мобильных телефонах граждан Соединенных Штатов, власти примут должные меры.