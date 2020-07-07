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8:59   7 Июля 2020
Экономика

Депутат Госдумы Бессараб предложила снизить страховые взносы для детских лагерей

Депутат Госдумы Бессараб предложила снизить страховые взносы для детских лагерей

Светлана Бессараб подготовит письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой предусмотреть дополнительные меры поддержки для загородных стационарных детских лагерей и здравниц. Об этом депутат сообщила "Парламентской газете".

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году загородные детские лагеря и санатории будут вынуждены терпеть убытки — примерно 2/3 доходов. Депутат предложила "сокращение налогового бремени", а также максимальное распространение меры государственной поддержки, разработанные для малого и среднего предпринимательства, но не действующие в отношении организаций, не подходящих под критерии.

Напомним, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, опубликованным 3 июля, Роспотребнадзор запрещает детям отдыхать в лагерях за пределами регионов их проживания до конца года. Исключением являются дети из Арктической зоны. Подросткам Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя можно отдыхать в пригороде.

Принять детей в этом году планировали около 2,2 тысячи детских загородных лагерей, поэтому "если сейчас эти организации не поддержать, в следующем году они уже могут не открыться", подытожила парламентарий в беседе с "Парламентской газетой".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #госдума #отдых #политика #детские лагеря

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