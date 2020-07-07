Американский патрульный катер Mark VI поступит на вооружение Украины для "обуздания" РФ

Вашингтон готов продать Киеву патрульный катер Mark VI, который вооружен тактическими ракетами и противоминным комплексом. Судно предназначено для выполнения большого круга военных задач в Азовском море. Об этом пишет издание "Военное дело".

В этом году численность украинского флота в Азовском море будет увеличена: ожидается поставка из США 16 современных катеров типа Mark VI. Катер подходит для патрулирования, а также высадки бойцов спецпредназначения на сушу. На борту установлены артиллерия: две 25-мм артустановки с дистанционным управлением и шесть 12,7-мм пулеметов M2, а также ракеты типа AGM-176C Griffin B (Block II).

Как уточняется в издании, Украина пока единственная страна после США, которая получит на вооружение Mark VI. Точные сроки сделки держатся в секрете.