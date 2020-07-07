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8:49   7 Июля 2020
Армия

Американский патрульный катер Mark VI поступит на вооружение Украины для "обуздания" РФ

Американский патрульный катер Mark VI поступит на вооружение Украины для "обуздания" РФ

Вашингтон готов продать Киеву патрульный катер Mark VI, который вооружен тактическими ракетами и противоминным комплексом. Судно предназначено для выполнения большого круга военных задач в Азовском море. Об этом пишет издание "Военное дело".

В этом году численность украинского флота в Азовском море будет увеличена: ожидается поставка из США 16 современных катеров типа Mark VI. Катер подходит для патрулирования, а также высадки бойцов спецпредназначения на сушу. На борту установлены артиллерия: две 25-мм артустановки с дистанционным управлением и шесть 12,7-мм пулеметов M2, а также ракеты типа AGM-176C Griffin B (Block II).

Как уточняется в издании, Украина пока единственная страна после США, которая получит на вооружение Mark VI. Точные сроки сделки держатся в секрете.

"Штаты планировали эти корабли только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали — это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины", — рассказал командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #украина

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