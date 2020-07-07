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8:34   7 Июля 2020
Общество

Соратники Прилепина предложили присоединить Донбасс и Приднестровье к РФ путем референдума

Соратники Прилепина предложили присоединить Донбасс и Приднестровье к РФ путем референдума

Партия "За правду" с ее лидером писателем Захаром Прилепиным опубликовала предвыборную программу, в которой призывает провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.

Однопартийцы Прилепина считают, что необходимо в кратчайшие сроки провести референдум и включить республики в состав России. В программе говорится, что партия считает необходимым присоединение Абхазии и Южной Осетии, а также создание Союзного Государства России и Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Программа предлагает установить пенсионный возраст в 60 лет, запретить ЕГЭ и гарантировать работу для выпускников вуза, обучающихся на бюджете. По заявлениям партии Прилепина, каждый новорожденный должен получить миллион рублей, который он сможет потратить через 18 лет на обучение или приобретение квартиры.

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Автор: Юлия Яковлева
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