Соратники Прилепина предложили присоединить Донбасс и Приднестровье к РФ путем референдума

Партия "За правду" с ее лидером писателем Захаром Прилепиным опубликовала предвыборную программу, в которой призывает провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.

Однопартийцы Прилепина считают, что необходимо в кратчайшие сроки провести референдум и включить республики в состав России. В программе говорится, что партия считает необходимым присоединение Абхазии и Южной Осетии, а также создание Союзного Государства России и Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Программа предлагает установить пенсионный возраст в 60 лет, запретить ЕГЭ и гарантировать работу для выпускников вуза, обучающихся на бюджете. По заявлениям партии Прилепина, каждый новорожденный должен получить миллион рублей, который он сможет потратить через 18 лет на обучение или приобретение квартиры.