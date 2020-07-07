Адвокат Ефремова просил артиста раньше времени не признавать своей вины

Задача адвоката собирать доказательства, поэтому их собрано достаточно для признания его невиновности. Об этом заявил адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью телеканалу "Россия-24".

Адвокат рассказал, что постарался убедить Ефремова, чтобы тот раньше времени не признавал своей вины. По его словам, вину всегда можно будет признать. Он отметил, что теперь дело за судом, который должен оценить все собранные доказательства и высказать свой вердикт. Он сообщил, что если суд посчитает артиста виновным, а доказательства необоснованными, то актер признает вину и будет извиняться. Об этом пишет ТАСС.

Ефремов вечером 8 июня в нетрезвом состоянии сел за руль своего "Джипа" и выехал на встречку, протаранив фургончик, водитель которого умер от полученных травм в больницу утром следующего дня. Экспертиза нашла не только следы алкоголя в крови актера, но и следы кокаина.