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Российский военный эксперт посоветовал одуматься истеричному командующему ВМСУ Неижпапе

Российский военный эксперт посоветовал одуматься истеричному командующему ВМСУ Неижпапе

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7:47   7 Июля 2020
Политика

Российский военный эксперт посоветовал одуматься истеричному командующему ВМСУ Неижпапе

Российский военный эксперт посоветовал одуматься истеричному командующему ВМСУ Неижпапе

Воинственные заявления украинских командующих в адрес Крыма являются лишь бахвальством. Об этом заявил член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

Ранее "Царьград" сообщал, что главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Украины воевать с Россией. Также он отмечал, что украинский ракетный комплекс "Нептун" якобы способен достать до Севастополя.

Военный эксперт в интервью "ПолитНавигатору" отметил, что кроме нахальства и наглости в данных заявлениях ничего нет. По его словам, эти политические заявления безответны для человека, занимающего столь высокую должность.

Дандыкин отметил, что подобные высказывания являются проявлением "лютой ненависти и злобы" по отношению к России, Крыму и Черноморскому флоту. Он напомнил, что украинские военно-морские силы "вышли" из российского флота.

Эксперт отметил, что у российской береговой охраны есть современные корабли все возможности, чтобы авантюристские акции Украины пресекать.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #крым #вмс украины

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