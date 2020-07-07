Минкомсвязь протестирует систему отслеживания геопозиции россиян с коронавирусом

Система отслеживания предназначена для контроля соблюдения режима карантина лицами, в отношении которых вынесено решение об обязательной изоляции, уточнили в Минкомсвязи.

Контактирующих с зараженными коронавирусом будут отслеживать на основе данных номеров сотовой связи и геолокации. Об этом передают РИА Новости. Систему разработали сотрудники Минкомсвязи, Минздрава, МВД, Росгвардии при поддержке оперативных штабов субъектов РФ и операторов сотовой связи.

Принцип действия такой: Минздрав предоставляет данные о номере абонента с выявленным COVID-19. Система отслеживает его через радиотелефонную связь, а также анализирует перечень абонентов, которые могли находиться в одной геопозиции с ним на протяжении предыдущих 14 дней.

Сформированные списки абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19, направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД России и Минздрав России.