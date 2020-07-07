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6:52   7 Июля 2020
Общество

Эксперты назвали специальности, наиболее высокооплачиваемые на "удаленке"

Эксперты назвали специальности, наиболее высокооплачиваемые на "удаленке"

Наибольшую зарплату среди работников на "удаленке" могут получать главные бухгалтеры. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

РИА Новости со ссылкой на авторов доклада уточняет, что речь идет о специалисте, который трудится в небольшой компании с b2b-сегментом. Главный бухгалтер в такой компании может получить до 250 тысяч рублей в месяц.

На доход от 150 до 200 тысяч рублей на удаленной работе может претендовать переводчик с английского языка. Итоговая сумма вознаграждения зависит от числа заказов.

Высокую зарплату на "удаленке" можно встретить в сфере продаж. Так, менеджер по развитию бизнеса в петербургской компании может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, в зависимости от процентов с продаж.

Опытный PHP-программист в среднем на дистанционной работе может получать 110-120 тысяч.

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Автор: Борис Нестеров
#зарплаты #бухгалтер

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