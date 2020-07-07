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5:55   7 Июля 2020
Армия

Американские "атакующие соколы" F-16 значительно уступают российским МиГ-29

Американские "атакующие соколы" F-16 значительно уступают российским МиГ-29

США гордятся своими истребителями F-16, которых они зовут "атакующими соколами". Однако техника значительно уступает российским МиГ-29, отмечают эксперты.

Наглядно преимущество российской техники было продемонстрировано несколько лет назад. F-16 преследовали МиГ-29, но русские истребители стремительно поднялись на высоту, которая не доступна для американской техники. Если F-16 способен взлететь лишь на 16 километров, то МиГ-29 — на 20, пишет "Царьград".

Российские истребители проводили патрулирование пограничных зон НАТО, однако в этот момент их попытались настигнуть F-16. Если раньше американской технике это удавалось, то в случае с МиГ-29 их ждала неудача из-за недостаточных технических характеристик.

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Автор: Илья Романович
#сша #истребители #миг-29 #f-16

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