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5:33   7 Июля 2020
Общество

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия перестала считать США договороспособным партнером. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Такое заявление прозвучало после онлайн-переговоров стран-участниц Договора по открытому небу. Страны собрались на конференцию из-за решения США покинуть соглашение.

Рябков в беседе с "Известиями" отметил, что Москва утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту. Он отметил, что следует постепенно заниматься восстановлением сотрудничества, делая малые шаги.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу в конце мая 2020 года. США будут оставаться в соглашении еще шесть месяцев.

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Автор: Василий Пименов
#сша #рябков #дрсмд

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