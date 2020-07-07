Замглавы МИД РФ заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия перестала считать США договороспособным партнером. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Такое заявление прозвучало после онлайн-переговоров стран-участниц Договора по открытому небу. Страны собрались на конференцию из-за решения США покинуть соглашение.

Рябков в беседе с "Известиями" отметил, что Москва утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту. Он отметил, что следует постепенно заниматься восстановлением сотрудничества, делая малые шаги.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу в конце мая 2020 года. США будут оставаться в соглашении еще шесть месяцев.