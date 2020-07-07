СМИ: Индия собирается приобрести у России запчасти для военной техники

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Добровольцы Сеченовского университета рассказали о состоянии после вакцины от COVID-19

Добровольцы Сеченовского университета рассказали о состоянии после вакцины от COVID-19

 Академик РАН Малеев назвал факторы новой волны распространения COVID-19 осенью

Академик РАН Малеев назвал факторы новой волны распространения COVID-19 осенью
Генерал ВС Украины заявил о преувеличении в заявлении ВМСУ о войне с Россией

Генерал ВС Украины заявил о преувеличении в заявлении ВМСУ о войне с Россией

 Депутат Морозов оценил новые антироссийские санкции Великобритании

Депутат Морозов оценил новые антироссийские санкции Великобритании
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий
Добровольцы Сеченовского университета рассказали о состоянии после вакцины от COVID-19

Добровольцы Сеченовского университета рассказали о состоянии после вакцины от COVID-19

 Академик РАН Малеев назвал факторы новой волны распространения COVID-19 осенью

Академик РАН Малеев назвал факторы новой волны распространения COVID-19 осенью
Генерал ВС Украины заявил о преувеличении в заявлении ВМСУ о войне с Россией

Генерал ВС Украины заявил о преувеличении в заявлении ВМСУ о войне с Россией

 Депутат Морозов оценил новые антироссийские санкции Великобритании

Депутат Морозов оценил новые антироссийские санкции Великобритании
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий
4:44   7 Июля 2020
Армия

СМИ: Индия собирается приобрести у России запчасти для военной техники

СМИ: Индия собирается приобрести у России запчасти для военной техники

Власти Индии намерены подписать контракт с Российской Федерацией на поставку военной техники стоимостью в 800 млн. долларов. Об этом сообщило Defense News со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

Как передает издание Defense News, о планах страны сообщил представитель министерства обороны Индии. Он также рассказал, что власти хотят попросить у российских коллег оперативную поставку запчастей для истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo (дизель-электрических подлодок проекта 877) и танков Т-90.

Помимо этого отмечается, что Индия собирается приобрести партию ракет и боеприпасов для танков, истребителей, подводных лодок. Другой источник из Министерства обороны республики рассказал о том, что Дели хочет заключить с Россией соглашение, которое обойдется стране в 800 млн. долларов.

2 июля стала известна информация, что индийская Республика одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29, а также согласовала работы по модернизации имеющихся в стране 59 таких самолетов на сумму более $984 млн. Индия предположительно укрепляет свое военное положение из-за обострившихся отношений с КНР, сообщает "Царьград".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #индия #военная техника

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...