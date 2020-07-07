СМИ: Индия собирается приобрести у России запчасти для военной техники

Власти Индии намерены подписать контракт с Российской Федерацией на поставку военной техники стоимостью в 800 млн. долларов. Об этом сообщило Defense News со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

Как передает издание Defense News, о планах страны сообщил представитель министерства обороны Индии. Он также рассказал, что власти хотят попросить у российских коллег оперативную поставку запчастей для истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo (дизель-электрических подлодок проекта 877) и танков Т-90.

Помимо этого отмечается, что Индия собирается приобрести партию ракет и боеприпасов для танков, истребителей, подводных лодок. Другой источник из Министерства обороны республики рассказал о том, что Дели хочет заключить с Россией соглашение, которое обойдется стране в 800 млн. долларов.

2 июля стала известна информация, что индийская Республика одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29, а также согласовала работы по модернизации имеющихся в стране 59 таких самолетов на сумму более $984 млн. Индия предположительно укрепляет свое военное положение из-за обострившихся отношений с КНР, сообщает "Царьград".