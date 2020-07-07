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4:09   7 Июля 2020
Общество

Добровольцы Сеченовского университета рассказали о состоянии после вакцины от COVID-19

Добровольцы Сеченовского университета рассказали о состоянии после вакцины от COVID-19

Состояние добровольцев, которые проходят тестирование вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, хорошее. Об этом заявила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

Она рассказала, что участники исследования получили вакцину более трех недель назад. По ее словам, реакция на вакцину у добровольцев продержалась не больше суток, она выражалась в обычных симптомах, как при введении любой другой вакцины. Об этом пишет РИА Новости.

Смолярчук сообщила, что сейчас состояние добровольцев хорошее, жалобы отсутствуют все показатели в норме. Она отметила, что добровольцы будут выписаны уже 15 и 20 июля в случае сохранения хорошего самочувствия.

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Автор: Василий Пименов
#вакцина #пандемия #COVID-19

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