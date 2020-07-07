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3:30   7 Июля 2020
Общество

Академик РАН Малеев назвал факторы новой волны распространения COVID-19 осенью

Академик РАН Малеев назвал факторы новой волны распространения COVID-19 осенью

Распространение коронавируса продолжится осенью, но не ясно, в какой форме это будет происходить. Об этом заявил советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, академик РАН Виктор Малеев.

По словам академика РАН на распространение вируса осенью будут влиять выработка иммунитета у населения, соблюдение ограничительных мер, количество и эффективность тестирования на коронавирус. Малеев отметил, что возможно и погодные условия также будут влиять на показатели по коронавирусу.

Академик рассказал, что еще сложно судить о том, какую форму примет пандемия осенью. Он отметил,что не ясно, будет ли это новой волной, отдельными всплесками или "плато". Об этом пишет "Интерфакс".

Малеев сообщил, что ВОЗ прогнозирует распространение коронавируса и осенью. Он отметил, что трудно сделать прогноз по количеству заболевших.

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Автор: Ирина Большунова
#ран #пандемия

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