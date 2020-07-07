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3:03   7 Июля 2020
Происшествия

Сотрудник ОМОН из Подмосковья рассказал подробности инцидента с тонувшим подростком

Сотрудник ОМОН из Подмосковья рассказал подробности инцидента с тонувшим подростком

Росгвардеец спас тонувшего подростка в деревне в Московской области. Об этом пишет "Царьград". 

Трагедия едва не случилась 3 июля, если бы сотрудник ОМОНа "Пересвет" Главного управления Росгвардии не заметил в пруду 16-летнего подростка. С высокой долей вероятности ребенок бы утонул.

Старший сержант полиции прогуливался с семьей у деревни Бабурино, когда заметил чьи-то руки, которые периодически скрывались под поверхностью водоема. Он бросился в воду не раздумывая, прямо в одежде.

"Пошли пузыри, и я в чем был бросился в воду", — рассказал росгвардеец.

Благодаря помощи жены, которая подсказывала куда плыть, правоохранителю удалось нащупать ногу тонущего парня.

"За ногу вытянул на поверхность, обхватил его и потащил к берегу", — вспоминает он.

Юношу госпитализировали, он пришел в сознание. Его жизни ничего не угрожает.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #россия #происшествие

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