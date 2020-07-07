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2:35   7 Июля 2020
Общество

Минпромторг готовит послабления для розничной торговли алкоголем

Минпромторг готовит послабления для розничной торговли алкоголем

Министерство промышленности и торговли России разрабатывает законопроект, предусматривающий послабления для продажи алкогольной продукции. Об этом сообщают "Известия".

Ведомство предлагает наделить регионы правом разрешать торговлю около медучреждений. Кроме того, субъекты РФ сами смогут определять, какие виды медицинской деятельности не препятствуют продаже алкоголя.

Минпромторг сообщает, что регионы будут принимать данное решение на основе таких факторов, как уровень развития торговли и общепита, социально-экономическое положение. "Известия" отмечают, что законопроект разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.

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Автор: Кристина Мокроусова
#алкоголь #продажа #минпромторг

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