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Генерал ВС Украины заявил о преувеличении в заявлении ВМСУ о войне с Россией

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2:07   7 Июля 2020
Политика

Генерал ВС Украины заявил о преувеличении в заявлении ВМСУ о войне с Россией

Генерал ВС Украины заявил о преувеличении в заявлении ВМСУ о войне с Россией

Заявление о войне между Украиной и Россией и нападении со стороны РФ преувеличено. Об этом заявил командующий операцией ВС Украины в Донбассе Сергей Наев.

Таким образом генерал отреагировал на слова главнокомандующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовящихся боевых действиях. По словам Наева, контр-адмирал был назначен недавно и говорил о своем видении ситуации, не имея точной информации о ее развитии, передает РИА Новости.

Неижпапа ранее заявил одному из региональных изданий, что Украина начала готовиться к масштабным военным действиям против РФ. По его словам, это вызвано желанием Киева вернуть Крым, пишет "Царьград".

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Автор: Илья Романович
#всу #нападение #вмс #война

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