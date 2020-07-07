Генерал ВС Украины заявил о преувеличении в заявлении ВМСУ о войне с Россией

Заявление о войне между Украиной и Россией и нападении со стороны РФ преувеличено. Об этом заявил командующий операцией ВС Украины в Донбассе Сергей Наев.

Таким образом генерал отреагировал на слова главнокомандующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовящихся боевых действиях. По словам Наева, контр-адмирал был назначен недавно и говорил о своем видении ситуации, не имея точной информации о ее развитии, передает РИА Новости.

Неижпапа ранее заявил одному из региональных изданий, что Украина начала готовиться к масштабным военным действиям против РФ. По его словам, это вызвано желанием Киева вернуть Крым, пишет "Царьград".