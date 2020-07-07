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1:32   7 Июля 2020
Общество

Милонов обвинил Верзилова в "неприкрытом хамстве" и провокации власти

Милонов обвинил Верзилова в "неприкрытом хамстве" и провокации власти

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сознательно провоцировал общественность своей деятельностью. Об этом заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Милонов напомнил в интервью Федеральному агентству новостей, что люди, имеющие двойное гражданство, не должны заниматься в России политической деятельностью. Провокации Петра Верзилова депутат назвал "неприкрытым хамством", помноженным на уверенность, что второй паспорт поможет ему избежать наказания за свои поступки.

"Он занимался представлениями и провокациями, не имеющими никакого политического подтекста, поскольку он вряд ли является человеком авторитетным", — заявил чиновник.

В отношении Петра Верзилова было возбуждено уголовное дело о двойном гражданстве. Дело возбуждено по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Верзилов 21 июня уже был задержан и доставлен в ОВД за употребление нецензурной лексики в общественном месте.

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Автор: Илья Романович
#милонов #ук рф #двойное гражданство #верзилов

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