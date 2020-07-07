Автор культовых "Улиц разбитых фонарей" снял новый сериал про полицию с участием Асмус

Сценарист легендарного сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Кивинов стал автором нового проекта "Герой по вызову", вышедшего на телеканале НТВ. Главные роли сыграли Евгений Миллер и Кристина Асмус.

Новый сериал также рассказывает о буднях полицейских. В центре сюжета врач Иван, который страдает от опухоли мозга и хочет умереть. Волей случая он знакомится с полицейским, который привлекает его к поискам опасного преступника. В результате Иван идет на самые отчаянные поступки, не боясь смерти, и у него даже наблюдается улучшение самочувствия. Асмус сыграла следовательницу Лизу, которая влюбляется в Ивана.

Кивинов в 90-е придумал полюбившихся многим героев "Улиц разбитых фонарей", наделив их реалистичностью и живостью. В новом проекте сценарист смеется над детективными штампами и умышленно делает персонажей гротескными, чтобы посмеяться над тенденцией к созданию одинаковых персонажей в фильмах про полицейских, пишет "Литературная газета".