Депутат Морозов оценил новые антироссийские санкции Великобритании

Введенные Великобританией санкции против России носят смехотворный характер. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутат в беседе с "360" отметил, что внесение в санкционный список главы Следственного комитета Александра Бастрыкина не приведет ни к чему. Глава силового ведомства никогда не поедет в Великобританию. Размещать свои активы он там также не будет, подчеркнул собеседник.

Морозов заявил, что подобные выкрики из Лондона никак не повиляют на Москву. Он отметил, что Россия — большое самодостаточное государство, поэтому подобного рода ультиматумы и угрозы для РФ совершенно неприемлемы.

Депутат ГД заявил, что введение санкций — это просто отработка британскими властями международной повестки. Он заявил, что со своей стороны намерен заявить о нецелесообразности обращения внимания на такие "выкрики из Лондона".