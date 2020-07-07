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0:33   7 Июля 2020
Политика

Депутат Морозов оценил новые антироссийские санкции Великобритании

Депутат Морозов оценил новые антироссийские санкции Великобритании

Введенные Великобританией санкции против России носят смехотворный характер. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутат в беседе с "360" отметил, что внесение в санкционный список главы Следственного комитета Александра Бастрыкина не приведет ни к чему. Глава силового ведомства никогда не поедет в Великобританию. Размещать свои активы он там также не будет, подчеркнул собеседник.

Морозов заявил, что подобные выкрики из Лондона никак не повиляют на Москву. Он отметил, что Россия — большое самодостаточное государство, поэтому подобного рода ультиматумы и угрозы для РФ совершенно неприемлемы.

Депутат ГД заявил, что введение санкций — это просто отработка британскими властями международной повестки. Он заявил, что со своей стороны намерен заявить о нецелесообразности обращения внимания на такие "выкрики из Лондона".

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Автор: Борис Нестеров
#великобритания #госдума #санкции

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