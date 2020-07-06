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23:54   6 Июля 2020
Общество

Минтруд РФ составил рейтинг городов с самыми высокими пенсиями

Минтруд РФ составил рейтинг городов с самыми высокими пенсиями

Самые высокие пенсии оказались в Чукотском автономном округе, а самые маленькие на Кавказе. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты РФ.

Самый большой средний размер пенсии составляет более 28 тыс. рублей. По данным ведомства, он зафиксирован в Чукотском АО. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ со средней пенсией более 25 тыс. рублей. Камчатка занимает третью строчку рейтинга, пенсионерам там выплачивают более 24 тыс. рублей.

На последних строчках рейтинга находятся жители Дагестана и Кабардино-Балкарии, где средний размер пенсии составляет 12,4 тысячи рублей. По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер пенсионных выплат по всей стране — около 15 тыс. рублей.

К руководству Минтруда России обратились с просьбой проработать меры социальной поддержки для мужчин, которые воспитывают более двух детей без участия матерей. Инициатива пошла от депутата Госдумы Оксаны Бондарь, сообщает "Царьград".

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Автор: Василий Пименов
#пенсия #выплаты #минтруд рф

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