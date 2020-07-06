Московский оперштаб обновил статистику смертности пациентов с коронавирусом

Оперштаб Москвы сообщил о 24 умерших пациентах с коронавирусом за сутки. Всего в столице России скончалось 3999 человек с коронавирусной инфекцией.

В России выявлено более 687 тысяч пациентов с COVID-19. Выздоровели более 454 тысяч человек. Всего в Москве зафиксировано более 225 тысяч случаев коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что сомневается в появлении второй волны коронавируса в городе. Он отметил, что могут произойти небольшие изменения ситуации.