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 Московский оперштаб обновил статистику смертности пациентов с коронавирусом

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23:23   6 Июля 2020
Общество

Московский оперштаб обновил статистику смертности пациентов с коронавирусом

Московский оперштаб обновил статистику смертности пациентов с коронавирусом

Оперштаб Москвы сообщил о 24 умерших пациентах с коронавирусом за сутки. Всего в столице России скончалось 3999 человек с коронавирусной инфекцией.

В России выявлено более 687 тысяч пациентов с COVID-19. Выздоровели более 454 тысяч человек. Всего в Москве зафиксировано более 225 тысяч случаев коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что сомневается в появлении второй волны коронавируса в городе. Он отметил, что могут произойти небольшие изменения ситуации.

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Автор: Василий Пименов
#коронавирус

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