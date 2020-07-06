Суд в Нидерландах приобщит к делу доклад об авиакатастрофе малайзийского Boeing, подготовленный российской компанией "Алмаз-Антей". Политолог Юрий Почта считает, что официальная версия нидерландских следователей треснет по швам.

Суд в Нидерландах принял решение рассмотреть показания эксперта российской компании "Алмаз-Антей" по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing в 2014 году, который выполнял перелет из Амстердама в Куала-Лумпур.

Запад обвиняет в крушении авиалайнера ополченцев Донбасса и Россию, которые использовали снаряд ЗРК "Бук" 9М38М1 в непосредственной близости от борта MH17. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс планирует оценить вероятность взрыва.

Политолог Юрий Почта, как передает "ПолитПазл", убежден, что российской стороне удастся пролить свет на эту трагедию, после чего официальная версия нидерландских следователей уже в самом скором времени может начать трещать по швам.