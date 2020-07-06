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 Путин обсудил с президентом Республики Конго ситуацию в Ливии

Путин обсудил с президентом Республики Конго ситуацию в Ливии
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21:33   6 Июля 2020
Политика

Путин обсудил с президентом Республики Конго ситуацию в Ливии

Путин обсудил с президентом Республики Конго ситуацию в Ливии

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо по телефону. В обсуждаемую повестку вошла также ситуация, сложившаяся в Ливии.

Лидеры стран обменялись мнениями о кризисе в Ливии. Они отметили необходимость мирно разрешить конфликт с использованием диалога, в котором важно присутствие всех сторон североафриканской страны, передает РИА Новости.

Также Путин отметил готовность России помогать Конго в борьбе с коронавирусом. Лидеры государств обсудили и вопросы сотрудничества в рамках соглашений, достигнутых в ходе переговоров в мае прошлого года.

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Автор: Яна Либерман
#владимир путин #переговоры #ливия #республика конго #коронавирус

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