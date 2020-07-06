Российский газ оказался самым выгодным для Китая

Во втором квартале 2020 года стоимость поставок газа по "Силе Сибири" была снижена на 10% и составила 183 доллара за тысячу кубометров. Для Китая такое предложение является самым дешевым, согласно данным Генеральной администрации по таможне КНР.

Другие предложения на поставки топлива оцениваются в Китае намного дороже. Так, стоимость газа из Туркмении — 227 долларов за тысячу кубометров, из Узбекистана — 212 долларов, из Казахстана — 194 доллара, а из Мьянмы — 365 долларов.

Для Пекина позицию крупнейшего поставщика занимает Туркмения. За 2019 год она экспортировала 31,2 млрд кубометров топлива, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные таможенного управления КНР.

Китай начал получать газ через "Силу Сибири" в конце 2019 года. "Газпром" ожидает, что за пять лет общий объем поставок вырастет до 38 млрд кубометров в год. Также российский газовый холдинг ведет приговоры с Пекином об увеличении объема контракта до 44 млрд кубометров.