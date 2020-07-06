Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Климов: Россия с честью провела реформирование Конституции

Климов: Россия с честью провела реформирование Конституции

 Кондратьев: нужно ужесточать ответственность за вмешательство в выборы

Кондратьев: нужно ужесточать ответственность за вмешательство в выборы
Путин обсудил с президентом Республики Конго ситуацию в Ливии

Путин обсудил с президентом Республики Конго ситуацию в Ливии

 Российский газ оказался самым выгодным для Китая

Российский газ оказался самым выгодным для Китая
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий
Климов: Россия с честью провела реформирование Конституции

Климов: Россия с честью провела реформирование Конституции

 Кондратьев: нужно ужесточать ответственность за вмешательство в выборы

Кондратьев: нужно ужесточать ответственность за вмешательство в выборы
Путин обсудил с президентом Республики Конго ситуацию в Ливии

Путин обсудил с президентом Республики Конго ситуацию в Ливии

 Российский газ оказался самым выгодным для Китая

Российский газ оказался самым выгодным для Китая
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий
21:19   6 Июля 2020
Экономика

Российский газ оказался самым выгодным для Китая

Российский газ оказался самым выгодным для Китая

Во втором квартале 2020 года стоимость поставок газа по "Силе Сибири" была снижена на 10% и составила 183 доллара за тысячу кубометров. Для Китая такое предложение является самым дешевым, согласно данным Генеральной администрации по таможне КНР.

Другие предложения на поставки топлива оцениваются в Китае намного дороже. Так, стоимость газа из Туркмении — 227 долларов за тысячу кубометров, из Узбекистана — 212 долларов, из Казахстана — 194 доллара, а из Мьянмы — 365 долларов.

Для Пекина позицию крупнейшего поставщика занимает Туркмения. За 2019 год она экспортировала 31,2 млрд кубометров топлива, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные таможенного управления КНР.

Китай начал получать газ через "Силу Сибири" в конце 2019 года. "Газпром" ожидает, что за пять лет общий объем поставок вырастет до 38 млрд кубометров в год. Также российский газовый холдинг ведет приговоры с Пекином об увеличении объема контракта до 44 млрд кубометров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#китай #газ #поставки #сила сибири

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...