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21:13   6 Июля 2020
Экономика

В России рассматривается возможность создания газовой версии ОПЕК

В России рассматривается возможность создания газовой версии ОПЕК

Мировой газовый рынок нуждается в стабильности. Вариантом решения этой задачи рассматривается создание координационной организации по подобию ОПЕК, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

Факт того, что идея создания газовой версии ОПЕК обсуждается в правительственных кругах, подтвердил лава Минэнерго Александр Новак. Главной причиной в возникшем хаосе на газовом рынке является отсутствие регулятора, заявил он.

По его словам, страны-производительницы газа должны договорится о создании единого координационного органа.

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Автор: Руслан Неглинный
#новак #газ #опек #минэнерго

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