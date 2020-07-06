В России рассматривается возможность создания газовой версии ОПЕК

Мировой газовый рынок нуждается в стабильности. Вариантом решения этой задачи рассматривается создание координационной организации по подобию ОПЕК, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

Факт того, что идея создания газовой версии ОПЕК обсуждается в правительственных кругах, подтвердил лава Минэнерго Александр Новак. Главной причиной в возникшем хаосе на газовом рынке является отсутствие регулятора, заявил он.

По его словам, страны-производительницы газа должны договорится о создании единого координационного органа.