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20:38   6 Июля 2020
Политика

Экс-министр экономики Украины заявил, что страна не может "бесконечно жить в долг"

Экс-министр экономики Украины заявил, что страна не может "бесконечно жить в долг"

Украина продолжает жить в долг, что не может не сказываться пагубно на экономике страны: основные фонды в коммунальном хозяйстве, промышленности и энергетике максимально изношены. Об этом заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Основной проблемой страны, по мнению Суслова, является то, что Украина не самоокупается, а постоянно живет в долг, что делать нельзя. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".

Экс-политик подчеркнул, что граждане страны устали задаваться вопросами: даст ли МВФ денег или нет, будет ли очередной транш или нет, а если да, то когда. Еще одной проблемой на Украине является значительно нарушенный процесс воспроизводства во многих аспектах, например, в коммуникациях, ремонте, промышленном оборудовании. Так, у страны не осталось финансирования для того, чтобы осуществить строительство чего-либо нового.

"У нас начался тотальный кризис инфраструктуры", — резюмировал украинский экс-министр.

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Автор: Яна Либерман
#украина #экономика #виктор суслов

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