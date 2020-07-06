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20:29   6 Июля 2020
Экономика

Минтруд сообщил о перечислении выплат родителям 26 миллионов детей до 16 лет

Минтруд сообщил о перечислении выплат родителям 26 миллионов детей до 16 лет

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 подорвала материальное состояние многих россиян. Правительство РФ решило поддержать семьи с детьми до 16 лет единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей.

Организация перечисления единовременных выплат родителям детей в возрасте от рождения до 16 лет позволила за кратчайшие сроки получить деньги 99% обратившихся за выплатой. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает, что на 6 июля выплату в размере 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей. В сообщении Минтруда отмечается, что это первый случай выплаты по принципам социального казначейства, что означает отсутствие требований о предъявлении многочисленных справок и даже в некоторых случаях заявлений — получателям пособий на детей единовременная выплата перечислялась автоматически.

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Автор: Борис Нестеров
#минтруд

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