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20:58   6 Июля 2020
Россия

Климов: Россия с честью провела реформирование Конституции

Климов: Россия с честью провела реформирование Конституции

Несмотря на недовольство недругов России, наша страна укрепляет свою Конституцию и независимость, и этот процесс проходит при всенародной поддержке.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии СФ России по защите госсуверенитета заявил ее председатель сенатор Андрей Климов.

По его словам, попытки вмешаться в процесс подготовки всенародного голосования фиксировались на протяжении последних пяти месяцев – с середины января, когда президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Климов назвал «злобной» и «активной» организованную из-за границы кампанию по вмешательству во внутренние российские дела, в которой принимали участие не только некоторые НКО и СМИ, но и должностные лица государственных органов некоторых иностранных государств.

Климов: Россия с честью провела реформирование Конституции

В ходе этой кампании, отметил он, россиян подстрекали к нарушению общественного порядка и законов, для чего осуществлялись провокации и публиковались фейки. Помимо этого, добавил сенатор, по окончании голосования в интернете были опубликованы видеоролики, содержащие негативную оценку поправок в Конституцию и всенародного волеизъявления со стороны американских сенаторов.

«Несмотря на все эти потуги наших недругов, которым так не нравится конституционное укрепление российской независимости и всенародная поддержка данного процесса, Россия с честью провела объективно необходимое реформирование основного закона страны, — подчеркнул Климов. — Это произошло, в первую очередь и главным образом, благодаря сознательности и патриотизму многонационального российского народа».

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Автор: Александр Люблинский
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