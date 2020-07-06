Журавко предрек серьезный конфликт в случае увеличения числа войск НАТО на Украине

Бывший Депутат уверен, что сложившаяся ситуация приведет к конфликту, передает "ПолитНавигатор".

Экс-парламентарий также выразил возмущение в связи с тем, что иностранные военные на территории Украины могут "творить все, что им угодно". Журавко напомнил, как два года назад солдат США в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и избил девушку. Однако к ответственности его так и не привлекли.