Журавко предрек серьезный конфликт в случае увеличения числа войск НАТО на Украине
Увеличение присутствия войск НАТО на Украине противоречит конституции государства и в конечном итоге приведет к серьезному конфликту. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в ходе пресс-конференции.
Конституция Украины предполагает запрет на какие-либо внешние войска и их присутствие в стране, напомнил Журавко.
"Но на Конституцию наплевали, поэтому они подрядились какими-то там законами, даже референдум не провели", - посетовал экс-депутат.
Бывший Депутат уверен, что сложившаяся ситуация приведет к конфликту, передает "ПолитНавигатор".
Экс-парламентарий также выразил возмущение в связи с тем, что иностранные военные на территории Украины могут "творить все, что им угодно". Журавко напомнил, как два года назад солдат США в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и избил девушку. Однако к ответственности его так и не привлекли.
"Все, что не позволено нашим – то позволено им», – посетовал экс-депутат.