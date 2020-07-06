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20:14   6 Июля 2020
Армия

Журавко предрек серьезный конфликт в случае увеличения числа войск НАТО на Украине

Журавко предрек серьезный конфликт в случае увеличения числа войск НАТО на Украине

Увеличение присутствия войск НАТО на Украине противоречит конституции государства и в конечном итоге приведет к серьезному конфликту. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в ходе пресс-конференции.

Конституция Украины предполагает запрет на какие-либо внешние войска и их присутствие в стране, напомнил Журавко.

"Но на Конституцию наплевали, поэтому они подрядились какими-то там законами, даже референдум не провели", - посетовал экс-депутат.

Бывший Депутат уверен, что сложившаяся ситуация приведет к конфликту, передает "ПолитНавигатор".

Экс-парламентарий также выразил возмущение в связи с тем, что иностранные военные на территории Украины могут "творить все, что им угодно". Журавко напомнил, как два года назад солдат США в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и избил девушку. Однако к ответственности его так и не привлекли.

"Все, что не позволено нашим – то позволено им», – посетовал экс-депутат.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #журавко

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