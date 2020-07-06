Оппозиционеры, распространяя информацию якобы о проигрыше российских властей, на самом деле оказались слишком слабы, чтобы противостоять принятию поправок в Конституцию.

Ряд "независимых" СМИ, по завершении периода голосования по внесению поправок в Основной закон страны, опубликовал материалы о том, что российские власти якобы проиграли, с чем не согласился президент общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман, который назвал итог плебисцита "Кремлевским триумфом".

Такое мнение он выразил, проанализировав действия либеральной общественности, которая, по сути, обязана была должным образом воспрепятстовать голосованию, но не сделала этого. Так, ни кампания "НЕТ!" "Открытой России" беглого олигарха Михаила Ходорковского, ни "бойкот" блогера Алексея Навального, ни забастовка УИК Леонида Волкова не повлияли на исход голосования.

Заявления оппозиционеров о якобы нелегитимности плебисцита разбиваются в пух и прах после заявлений СПЧ об отсутствии серьезных нарушений во время голосования. По мнению Гозмана, не способная принять свое поражение "оппозиция" занимается "психиатрией". Он призвал своих единомышленников согласиться с тем, что все они проиграли, передает "ПолитЭксперт".

По данным ЦИК, явка россиян на голосование по Конституции стала рекордной, составив почти 68%. Нововведения поддержали примерно 78% избирателей.