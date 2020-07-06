Кондратьев: нужно ужесточать ответственность за вмешательство в выборы

Попытки дискредитировать и сорвать процесс голосования российских граждан по внесению поправок в Конституцию РФ были четко спланированы из-за границы и их можно определить ка «подрывную деятельность внутри России».

С таким заявлением в ходе заседания Временной комиссии Совефеда по защите государственного суверенитета выступил сенатор Алексей Кондратьев, входящий в рабочую группу по мониторингу внешнего вмешательства в голосование по поправкам.

В качестве примера, Кондратьев напомнил собравшимся и деятельности движения «НЕТ!», активно призывавшего россиян голосовать против изменения Конституции. По словам сенатора, активисты движения, несмотря на ограничения связанные с эпидемией коронавируса, открыли свои комитеты в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге и других крупных городах.

«Это говорит о четко спланированной операции, расходы на которую оплачивались конкретными зарубежными структурами из Швейцарии, Эстонии, Чехии, США, Франции, других государств. Также были задействованы счета отдельных сотрудников (признанного в РФ иноагентом) движения «Открытая Россия» — вся информация об этом у нас имеется», — подчеркнул Кондратьев.

В отношении подобных действий, по мнению сенатора, необходимо ввести в правовое поле новые формулировки. Подобную деятельность, считает Кондратьев, необходимо оценивать не как простое вмешательство, а как подрывную деятельность внутри государства.