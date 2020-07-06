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Клюкин рассказал о «журналистах», устраивавших скандалы и провокации на голосовании

Клюкин рассказал о «журналистах», устраивавших скандалы и провокации на голосовании

 Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел

Зубов: по факту нарушений в процессе голосования возбужден ряд уголовных дел
Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

Политолог Брутер не согласился с заявлением о грядущей войне России и Запада

 Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством

Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством
ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

ЦИК: зарубежные СМИ и соцсети оказывали давление на наше голосование по Конституции

 Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий

Клинцевич: Американцев не волнуют вопросы законности и незаконности их действий
19:17   6 Июля 2020
Политика

Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством

Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством

Жители поселка Тартиб в районе Камышлы в ходе демонстрации сожгли флаг США, протестуя против новых санкций, которые ввели Соединенные Штаты в отношении Дамаска в рамках "акта Цезаря".

Участники митинга протестовали против нахождения военных США на северо-востоке Сирии. На митинге присутствовали несколько сотен жителей деревни, которые потребовали, чтобы американские военные немедленно покинули Сирию и перестали грабить природные ресурсы страны.

Военнослужащие США и дальше продолжают незаконно удерживать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии. Всю незаконно добытую нефть забирают курдские формирования, которые связаны с террористической группировкой из "Рабочей партии Курдистана", они продают нефть Турции или же Иракскому Курдистану. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

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Автор: Василий Пименов
#сша #сирия #башар асад

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