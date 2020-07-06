Жители провинции Хасака поддержали Башара Асада в борьбе с иностранным вмешательством

Жители поселка Тартиб в районе Камышлы в ходе демонстрации сожгли флаг США, протестуя против новых санкций, которые ввели Соединенные Штаты в отношении Дамаска в рамках "акта Цезаря".

Участники митинга протестовали против нахождения военных США на северо-востоке Сирии. На митинге присутствовали несколько сотен жителей деревни, которые потребовали, чтобы американские военные немедленно покинули Сирию и перестали грабить природные ресурсы страны.

Военнослужащие США и дальше продолжают незаконно удерживать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии. Всю незаконно добытую нефть забирают курдские формирования, которые связаны с террористической группировкой из "Рабочей партии Курдистана", они продают нефть Турции или же Иракскому Курдистану. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".