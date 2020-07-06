Политолог Шаповалов предложил разместить посольство РФ в Бенгази

Размещение посольства Российской Федерации было бы логичным в восточной части Ливии, например, в Бенгази, где дипломаты будут находиться в большей безопасности, чем в Триполи. Об этом заявил известный политолог Владимир Шаповалов.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что в первую очередь при выборе места размещения посольства в Ливии важна безопасность, а не политика.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что похищение российских социологов в Триполи является доказательством того, что столица Ливии не подходит для размещения посольства РФ, так называемое Правительство национального согласия не способно обеспечить безопасность дипломатов, передает Федеральное агентство новостей.

В то же время восточная часть Ливии гарантирует большую безопасность, чем западная, где продолжаются боевые действия. Кроме того, на востоке располагается легитимный парламент североафриканской страны.

"Конечно, возможность размещения там посольства РФ вполне оправданна с точки зрения безопасности российских граждан и эффективности исполнения посольством своих функций по взаимодействию России и Ливии", - подчеркнул эксперт.

В 2013 году на российское посольство в Триполи напали неизвестные. К счастью, никто из сотрудников не пострадал, однако Москва приняла решение перенести посольство в Тунис.

Так называемое Правительство национального согласия окончательно себя дискредитировало похищением российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея, которых с мая прошлого года удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" в Ливии.

Однако Россия является традиционным другом ливийского народа и выступает против агрессии западного сообщества, которая привела к уничтожению государственности в североафриканской стране в 2011 году.