Клюкин рассказал о «журналистах», устраивавших скандалы и провокации на голосовании

Центризбирком России не отказал в аккредитации на голосование по изменению Конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля, ни одному СМИ, но некоторые журналисты использовали свои аккредитации для скандалов и провокаций.

Об этом на заседании Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета рассказал член ЦИК России Александр Клюкин.

«Никому не было отказано в аккредитации на это голосование — ни одному СМИ. В том числе и такому агентству, как «Время». Вот ему было выдано 300 аккредитационных удостоверений журналиста. Все они стали журналистами. Мы правда думали, что имели дело с журналистами», — заявил Клюкин.

Однако, по его словам, эти «журналисты» использовали свои аккредитационные удостоверения не для того, чтобы освещать подготовку к голосованию и сам процесс волеизъявления россиян, а для того, чтобы мешать работать – они нарушали порядок, скандалили и провоцировали.

При этом Клюкин обратил внимание членов Комиссии на то, как заявления «доморощенных ревнителей демократии» об итогах голосования п изменению Конституции практически дословно совпадает с оценками, которые озвучивают западные журналисты и политологи.

В качестве примера Клюкин привел распространенную в интернете запись телефонной беседы некоего Романа Удота с региональными представителями признанного в РФ иноагентом движения «Голос», наблюдавшими за голосованием, перед которыми, очевидно, была поставлена четкая задача «найти нарушения».

«Регионы, где меньше всего нарушений, зарплату не получат. Давайте работайте, мне же тоже надо отчитываться», — процитировал Клюкин слова Удота.

В заключение член ЦИК отметил, что нет никаких сомнений в том, для кого Роберт Удот и ему подобные стараются, и перед кем они отчитываются.